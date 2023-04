Prazo das concessões portuárias vai aumentar até 75 anos

© Artur Machado / Global Imagens

Dinheiro Vivo 13 Abril, 2023 • 08:48 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O governo vai aumentar o prazo máximo das concessões dos terminais portuários de serviço público até aos 75 anos, noticia o Jornal de Negócios esta quinta-feira. Atualmente este tipo de concessões tem uma validade máxima de 30 anos.

O objetivo passa por criar condições de "mais e melhor investimento e renovação das infraestruturas". No projeto de diploma com as novas bases das concessões portuárias, citado pelo mesmo jornal, o executivo defende que é "necessário garantir uma estruturação temporal dos contratos adequada ao investimento e à rentabilidade do mesmo", considerando necessário esse passo "para alavancar e robustecer o sistema portuário nacional".

O documento está em consulta no setor. Para o governo, "o setor portuário nacional compete com regimes jurídicos externos cada vez mais concorrenciais que permitem prazos de concessão mais adequados à captação de mais e melhor investimento", pelo que existe, por isso, a a necessidade de harmonização das regras aplicáveis aos terminais portuários.