Prazo para acionar garantias estendido por 30 dias

Saldos. Fotografia: Tony Dias/Global Imagens

O prazo para os consumidores acionarem as garantias dos produtos foi estendido por mais 30 dias para as lojas e estabelecimentos que estejam fechados devido ao confinamento geral.

"O prazo para o exercício de direitos atribuídos ao consumidor nos termos do artigo 5.º-A do Decreto-Lei n.º 67/2003, de 8 de abril, na sua redação atual, que termine durante o período de suspensão de atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito do estado de emergência, ou nos 10 dias posteriores àquele, é prorrogado por 30 dias, contados desde a data de cessação das medidas de suspensão e encerramento", determina o decreto-lei que estabelece os mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência.

No diploma, o Governo justifica esta medida com a necessidade de garantir os direitos dos consumidores. "Durante o período de suspensão de atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos, os prazos de garantia de bens e de exercício de direitos dos consumidores", começa por enunciar a nota justificativa do diploma.

Uma vez que esse prazos "podem cessar sem que os consumidores consigam efetivar os seus direitos, nomeadamente os direitos de reparação ou de substituição dos bens desconformes, no plano das garantias legais, ou de devolução ou troca dos bens, no caso dos direitos atribuídos pelos operadores económicos, revela-se necessário permitir a prorrogação ou a suspensão de prazos para o exercício de direitos dos consumidores", continua.

Também as prendas de Natal podem ser trocadas até mais tarde, como lembrava este sábado o jornal ECO. Os prazos, que já tinham sido estendidos até ao final deste mês de janeiro, ficam suspensos durante o período do confinamento.

Saldos não contam para limite anual

No diploma publicado na sexta-feira ao final da noite, o Governo determina ainda que as lojas podem fazer saldos durante o período de confinamento sem que esse período conte pata o limite anual de 124 dias por ano.

"Importa permitir aos estabelecimentos comerciais escoar as respetivas existências, o que passa, nomeadamente, pela modificação provisória do regime das práticas comerciais com redução de preço", ou seja, os saldos.

"A venda em saldos que se realize durante o período de suspensão de atividades e encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito do estado de emergência, não releva para efeitos de contabilização do limite máximo de venda em saldos de 124 dias por ano", refere o artigo do decreto-lei.

O diploma determina ainda que as lojas ficam dispensadas de apresentar uma declaração dirigida à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com uma antecedência mínima de cinco dias úteis.