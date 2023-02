Preço da construção de habitação nova aumentou 11,9%

© Pedro Correia/Global Imagens

O preço para construir uma casa nova aumentou 11,9% no ano passado, impulsionado pela subida de 15,9% dos materiais de construção, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística.

A variação média anual do Índice de Custos de Construção de Habitação Nova (ICCHN) foi de 11,9% em 2022, que compara com os 5,7% registados no ano anterior. O preço dos materiais e de mão-de-obra apresentaram aumentos médios anuais de 15,9% e 6,3%, respetivamente. Em 2021, os aumentos situaram-se nos 6,2% e 5,1%, pela mesma ordem, diz o INE.

Em dezembro, a variação homóloga do ICCHN fixou-se em 11,5%, mais 0,1 pontos percentuais (pp) face à observada em novembro. Os preços dos materiais aumentaram 15,3%, acelerando 0,3 pp face ao mês anterior e o custo da mão-de-obra aumentou 6,1% (6,5% em novembro).

Os materiais que mais contribuíram para esta subida foram os produtos cerâmicos, com crescimentos homólogos dos preços de cerca de 60%. O cimento, o betão pronto, as madeiras e derivados de madeira, os mármores e produtos de mármore e o consumo de produtos energéticos apresentaram crescimentos homólogos superiores a 20%.