Preço da construção nova sobe 12,6%

O custo de construção de uma casa nova subiu 12,6% no espaço de um ano terminado em agosto. Ainda assim, verificou-se uma descida de 0,7 pontos percentuais (pp) face a julho, quando apresentou um aumento os 13,3% divulgou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em agosto de 2022, estima-se que os custos de construção de habitação nova tenham aumentado 12,6% em termos homólogos", estima o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova publicado hoje pelo INE.

O preço dos materiais apresentou um incremento homólogo de 16,6%. Para esta variação contribuíram os produtos cerâmicos, com crescimentos de cerca de 70%. O gasóleo, o cimento, os aglomerados e ladrilhos de cortiça, as madeiras e derivados de madeira e as obras de carpintaria e os tubos de PVC registaram aumentos homólogos superiores a 20%. A mão-de-obra evidenciou um crescimento homólogo em agosto de 6,9%.

Já a taxa de variação mensal apresentou-se negativa, evidenciando uma queda de 0,5%. Em agosto e comprando com o mês anterior, o custo dos materiais caiu 0,2% e o preço da mão-de-obra diminuiu 0,9%.