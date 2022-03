Preço da eletricidade no mercado grossista em novo máximo de 442,54 euros

© OSCAR DEL POZO/AFP

O preço da eletricidade no mercado grossista vai atingir um novo máximo histórico amanhã, segunda-feira, nos 442,54 euros por megawatt-hora. Os dados do Omie (operador que gere o Mibel, o mercado ibérico de eletricidade) indicam que para 145GWh de energia negociada, o preço máximo será de 500 euros por megawatt-hora e o mínimo de 379,02 euros.

A subida do preço da eletricidade explica-se pelo aumento do preço do gás natural, tendência que se agravou com a invasão da Ucrânia pela Rússia no passado dia 24 de fevereiro.