Preço das casas aumenta 7,6% no primeiro trimestre

© Leonel de Castro/Global Imagens

O preço mediano das casas em Portugal atingiu os 1 565 euros por metro quadrado nos três primeiros meses deste ano, um aumento homólogo de 7,6% e de 4,3% face ao trimestre anterior, revelou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O custo da habitação nas grandes cidades das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto superou o valor nacional (1 565 €/m2 ), com exceção de Santa Maria da Feira e Gondomar.

No arranque do ano, as famílias portuguesas adquiriram as suas casas a um preço mediano de 1 584 €/m2, o que representa incrementos de 3,7% face ao trimestre anterior e de 7,7% em termos homólogos.

Já os compradores com domicílio fiscal no estrangeiro desembolsaram 2 411 €/m2, valor superior ao do trimestre anterior, que se fixou em 2 239 €/m2.

De acordo com os dados do INE, o preço mediano das transações efetuadas por estrangeiros nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto superou em +71,8% e +70,2%, respetivamente, o valor pago por compradores com domicílio fiscal no país.

Mais de 3000 euros em três municípios

Há três municípios da Área Metropolitana de Lisboa em que os preços do metro quadrado das casas ultrapassou os 3000 euros. Segundo o INE, em Lisboa, o valor mediano atingiu os 4 103 €/m2, em Cascais os 3 760 €/m2 e em Oeiras 3 156 €/m2.

Entre as cidades que constituem as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, onde está concentrada grande parte da população, 14 apresentaram taxas de variação homólogas superiores à nacional. Em Loures, registou-se um aumento de 26,5%, o valor mais elevado. Em Lisboa, o incremento foi de 9,2%, o mais baixo do conjunto destes municípios.

Ainda assim o INE destaca que Lisboa apresentou, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2020 (início da corrente série), uma taxa de variação homóloga superior à do país.

Em Matosinhos, Gondomar e Porto, os crescimentos homólogos verificados foram inferiores ao do país, respetivamente 7,3%, 7,1% e 6,3%.

Aumento de 12,1% no espaço de um ano

Nos últimos 12 meses terminados em março de 2023, o preço mediano das casas em Portugal foi 1 509 €/m2 , mais 1,7% relativamente ao ano acabado no trimestre anterior e 12,1% relativamente ao ano acabado no trimestre homólogo.

No período em análise, 47 municípios apresentaram um preço mediano superior ao valor nacional, localizados maioritariamente no Algarve (14 em 16 municípios) e Área Metropolitana de Lisboa (17 em 18 municípios).

Lisboa registou o preço mais elevado do país nos últimos 12 meses terminados em março, 3 965 €/m2. Neste período, verificaram­-se também valores iguais ou superiores a 3 000 €/m2 , em Cascais (3 574 €/m2 ), Oeiras (3 093 €/m2 ) e Loulé (3 000 €/m2 ).

A capital apresentou o preço mediano da habitação mais elevado entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os compradores nacionais gastaram em média 3 853 €/m2 e os estrangeiros 5 506 €/m2 na aquisição de habitação em Lisboa.

Cascais, Oeiras e Porto registaram preços medianos superiores a 2 500 €/m2 em transações envolvendo compradores portugueses e superiores a 3 500 €/m2 entre investidores estrangeiros.