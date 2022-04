Preço das casas dispara 14,1% na reta final de 2021

© Rita Chantre/Global Imagens

Parece que nada esmorece o mercado imobiliário português. A subida dos preços da habitação mantém-se uma tendência apesar dos sinais de uma pressão inflacionista que começaram a surgir já em meados do ano passado. Prova disso é que nos últimos três meses de 2021 o preço mediano das casas no país atingiu os 1355 euros por metro quadrado, um aumento homólogo de 14,1%. E, face ao trimestre anterior, subiu 3,1%.

O custo da habitação aumentou na generalidade do país. Como revelam esta quinta-feira os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o preço mediano aumentou em 23 das 25 sub-regiões face ao período homólogo. As únicas exceções foram o Baixo Alentejo (caiu 2,5%) e a Beira Baixa (-0,7%).

Nas duas áreas metropolitanas do país, a escalada fez-se sentir de forma aguda, embora em Lisboa e no Porto, a subida tenha sido pouco expressiva, respetivamente 0,4 pontos percentuais (p.p.) e 0,9 p.p..

Na AMLisboa, os preços subiram em sete dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes, com um incremento superior ao registado a nível nacional em Setúbal (+9,8 p.p.), Loures (+3,0 p.p.), Almada (+2,2 p.p.) e Oeiras (+2,1 p.p.).

Na AMPorto, a taxa de variação homóloga foi superior à do país na Maia (+10,5 p.p.) e em Vila Nova de Gaia (+8,1 p.p.).

Forte investimento internacional

No último trimestre de 2021, os compradores internacionais desembolsaram por uma casa em Portugal um valor mediano 2 302 €/m2 (euros por metro quadrado). Já as transações efetuadas por investidores com domicílio fiscal no país tiveram um custo mediano de 1 319 €/m2 .

Na AMLisboa, a diferença entre o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro e as que envolveram compradores com domicílio fiscal no no país foi de 2 425 €/m2, ou seja, os estrangeiros gastaram mais do dobro. Como aponta o INE, o valor mediano aplicado pelos internacionais foi de 4 283 €/m2, enquanto os portugueses gastaram 2 547 €/m2.

Na sub-região do Algarve, que a par da AMLIsboa, apresenta os preços medianos da habitação mais elevados - Algarve (2 144 €/m2 ) e Área Metropolitana de Lisboa (1 904 €/m2 ) -, os estrangeiros despenderam um valor mediano 1 858 €/m2, em oposição aos 1 969 €/m2 dos residentes nacionais.

(em atualização)