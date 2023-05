Preço das casas em Lisboa aumenta quase 8% no primeiro trimestre

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

Os preços de venda das casas em Lisboa registaram um aumento homólogo de 7,7% no primeiro trimestre deste ano, um sinal que a tão aguardada desaceleração dos valores dos imóveis não está afinal a ocorrer. Na comparação com o trimestre anterior (os últimos três meses de 2022), a subida é de 1,9%.

Os dados estatísticos da Confidencial Imobiliário dão nota disso. No quarto trimestre do ano passado, a taxa de variação trimestral dos preços de venda da habitação na capital foi de 1,2% e a homóloga de 7,1%.

Em comunicado, a consultora frisa que "a variação registada neste trimestre apresenta uma intensificação face ao quarto trimestre de 2022, o que significa que os preços em Lisboa estão a crescer a um ritmo mais forte do que no final do ano". A trajetória de arrefecimento registada na última metade do ano passado está portanto a inverter.

Lisboa é, no entanto, o concelho da Área Metropolitana com o aumento menos expressivo dos preços da habitação. A valorização homóloga no primeiro trimestre deste ano supera os 15% na esmagadora maioria dos concelhos, ficando acima de 20% em cinco mercados. Por exemplo, Setúbal regista uma subida de 25,5%.

No primeiro trimestre deste ano, o preço médio de venda das casas em Lisboa atingiu os 4.203€/m2, o sexto trimestre consecutivo em que o mercado residencial da capital transaciona acima dos 4.000€/m2.

As estatísticas divulgadas pela Confidencial Imobiliário têm por base os resultados do Índice de Preços Residenciais.