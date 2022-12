Preço das casas em Portugal subiu 1,9% em novembro

Preço médio do metro quadrado em Lisboa era de 5145 euros no final de novembro © Unsplash

Comprar casa em Portugal tem-se tornado uma tarefa cada vez mais difícil mês após mês, já que a oferta é escassa e os compradores estrangeiros continuam dispostos a pagar mais pelos imóveis, afastando a possibilidade de um travão na escalada dos preços. Em novembro, as habitações disponíveis no parque habitacional português encareceram 1,9% face ao mês anterior, aponta um estudo do Idealista.

No mês passado, o valor médio do metro quadrado (m2) fixou-se nos 2460 euros. Tendo em conta este número, a variação trimestral foi de 2,8% e a anual de 5,9%.

Segundo revela o portal imobiliário, o cenário foi visível em quase todo o território, com os preços das casas a subirem em 17 capitais de distrito, entre outubro e novembro. Enquanto Vila Real registou o aumento mais expressivo em todo o país (5%), Lisboa (1,2%) e Porto (0,5%) verificaram subidas abaixo da média.

No mesmo sentido, surgem Viseu (4,4%) e Beja (3,8%), com lugares no pódio. Seguem-se Castelo Branco (2,5%), Santarém (2,4%), Ponta Delgada (2,4%), Guarda (2,3%), Braga (1,8%), Funchal (1,4%), Lisboa (1,2%), Viana do Castelo (1,2%), Bragança (1%), Évora (0,9%), Coimbra (0,8%), Setúbal (0,6%), Leiria (0,5%) e Porto (0,5%). Em Aveiro os preços dos imóveis mantiveram-se estáveis durante o mês de novembro, tendo estes descido apenas em Portalegre (-2,4%) e Faro (-0,2%).

Ao nível dos preços, Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, custando o metro quadrado, em média, 5145 euros. Porto (3188 euros/m2) e Funchal (2618 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares. Seguem-se Faro (2542 euros/m2), Aveiro (2451 euros/m2), Setúbal (2158 euros/m2), Évora (1975 euros/m2), Coimbra (1751 euros/m2), Ponta Delgada (1632 euros/m2), Braga (1551 euros/m2), Viana do Castelo (1407 euros/m2), Viseu (1347 euros/m2) e Leiria (1329 euros/m2).

Por outro lado, as cidades mais económicas são Portalegre (644 euros/m2), Castelo Branco (818 euros/m2), Bragança (819 euros/m2), Guarda (837 euros/m2), Beja (954 euros/m2), Santarém (1008 euros/m2) e Vila Real (1142 euros/m2).