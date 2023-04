Preço das casas nas grandes cidades dá sinal de desaceleração

Habitação © Artur Machado/GI

O preço mediano das casas em Portugal atingiu no ano passado os 1484 euros por metro quadrado (€/m2), valor que traduz um aumento de 14,4% face ao exercício terminado no quarto trimestre, avança esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística. No Algarve, áreas metropolitanas de Lisboa e Porto e na região da Madeira, o preço manteve-se acima do indicador registado a nível nacional.

Já nos últimos três meses de 2022, o preço mediano da habitação foi 1 500 €/m2, um incremento homólogo de 10,7% que, ainda assim, marca uma desaceleração face ao trimestre anterior, quando se verificou uma subida homóloga de 13,5%.

De acordo com o INE, no último trimestre de 2022, a subida dos preços das casas conheceu um travão em 14 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, mais dois que nos três meses anteriores. Barcelos, Maia e Matosinhos foram os concelhos com a desaceleração mais significativa.

No quarto trimestre do ano passado, o valor mediano das casas vendidas em Portugal a estrangeiros foi 2239 €/m2 e a compradores com domicílio fiscal em território nacional de 1467 €/m2.

O INE dá ainda nota de uma "aparente sobrevalorização" dos valores de arrendamento face aos preços da habitação na larga maioria dos municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto e, de uma forma geral, nos municípios com mais de 100 mil habitantes.

Em sentido inverso, registou-se uma subvalorização relativa das rendas em 12 dos 14 municípios do Algarve.