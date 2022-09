Preço das casas para arrendar sobe 6% num ano

© Artur Machado / Global Imagens

O preço das casas para arrendar em Portugal aumentou 6,1% no último ano terminado em agosto. No final do mês passado, o custo do metro quadrado atingiu os 11,6 euros, avançou esta quarta-feira o Idealista. A escassa oferta do mercado tem espoletado o aumento dos preços, um problema que agora se agravou com a subida exponencial do custo de vida.

E, apesar do governo ter anunciado um travão ao aumento das rendas em 2023, os contratos celebrados este ano não estão abrangidos por esta medida. O Executivo decidiu estipular um teto máximo de 2% para os aumentos no próximo ano, abaixo dos 5,43% estipulados no coeficiente que calcula anualmente a atualização das rendas

O índice de preços do idealista, divulgado hoje, regista uma subida de 1,4% em agosto face ao mês anterior nas rendas no país. Segundo o índice de preços do portal imobiliário, a variação trimestral apresenta uma subida de 3,3% e a anual de 6,1%.

O preço das rendas subiu, em agosto, subiu em nove capitais de distrito, com Viana do Castelo (11,2%) a liderar a lista. Seguem-se Viseu (9,8%), Braga (4,3%), Coimbra (4,1%), Porto (2,9%), Lisboa (1,8%), Setúbal (1,4%), Castelo Branco (1,2%) e Aveiro (0,6%), avança o relatório do idealista.

Em Lisboa, que continua a ser a cidade onde é mais caro arrendar casa, o metro quadrado custa 15,2 euros. No Porto, atinge os 11,9 euros e, no Funchal, 10,8 euros. A seguir vem Faro (9,7 euros/m2), Setúbal (8,9 euros/m2), Aveiro (8,6 euros/m2), Coimbra (7,9 euros/m2) e Viana do Castelo (7,6 euros/m2).

Em termos de regiões, o Centro lidera as subidas (3,3%), seguido pela Área Metropolitana de Lisboa (2,1%) e Norte (1,8%). Por outro lado, os preços desceram na Região Autónoma dos Açores (-7,7%), Alentejo (7,9%), Região Autónoma da Madeira (-3%) e Algarve (-0,8%).

A Área Metropolitana de Lisboa, com 13,6 euros/m2, continua a ser a região mais cara, seguida pelo Algarve (11,6 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (10,6 euros/m2) e Norte (9,5 euros/m2).