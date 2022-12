Preço das casas sobe 10,1% em Lisboa. No Porto, aumenta 17,4%

O preço médio das casas em Lisboa é de 4.265€/m2. © Unsplash

O preço das casas em Lisboa e Porto manteve uma trajetória ascende nos últimos doze meses terminados em setembro, apesar da crescente retração do poder de compra dos portugueses e da subida das taxas de juro para a crédito à aquisição de habitação.

O aumento verificado no terceiro trimestre deste ano face a idêntico período de 2021 atingiu os 10,1% em Lisboa. No Porto, a subida é mais significativa, 17,4%.

No entanto, estes dados permitem verificar que os preços estão a estagnar na capital e até a abrandar no Porto.

Segundo avança a Confidencial Imobiliário, a subida homóloga de 10,1% registada em Lisboa no terceiro trimestre deste ano "representa uma estabilização do ritmo de valorização, que já no trimestre anterior rondou os 10%".

No Porto, diz a consultora, "o ritmo de subida agora observado traduz um abrandamento face ao trimestre anterior, quando a variação homóloga se fixou em 19,6%".

A análise ao mercado das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto permite também concluir que as duas cidades são entre os concelhos desses territórios urbanos as que registam menor ritmo de subida dos preços.

Na Área Metropolitana de Lisboa, só o Montijo valoriza menos que a capital no terceiro trimestre, com um aumento homólogo de 9%. Na Área Metropolitana do Porto, Valongo e Gondomar apresentam variações homólogas de 13% e 16%, respetivamente.

Lisboa consolida-se naturalmente como o mercado mais caro da região, com um preço médio de 4.265€/m2 no terceiro trimestre do ano. A média das transações na Área Metropolitana de Lisboa fica 35% abaixo deste valor, atingindo 2.753€/m2.

No Porto, as vendas de casas no terceiro trimestre registaram um preço médio de 3.001€/m2, enquanto a média da Área Metropolitana do Porto transacionou a 2.087€/m2, ou seja, 30% abaixo da capital regional.

Refira-se ainda que no terceiro trimestre deste ano, os preços apresentam crescimentos de 2,1% em Lisboa quando comparado com os três meses anteriores e de 1,7% no Porto.