Preço das casas sobe 7,9% em fevereiro

O preço das casas não para de subir. Em fevereiro, o custo mediano do metro quadrado no país chegou aos 2.335 euros, mais 7,9% quando comparado com o mesmo mês de 2021 e 1,3% face a janeiro deste ano. Já a variação trimestral foi de 0,6%, avança em comunicado o portal imobiliário Idealista.

Lisboa mantém-se a cidade mais cara do país, apresentando um preço de 5.062 euros por metro quadrado. O Porto (3.062 euros/m2) e Faro (2.209 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

As cidades mais baratas são Portalegre (657 euros/m2), Bragança (779 euros/m2), Castelo Branco (800 euros/m2), Guarda (826 euros/m2) e Beja (848 euros/m2).

Segundo o índice de preços do Idealista, em fevereiro, os preços subiram em 14 capitais de distrito, com Évora (11%) e Guarda (8,7%) a liderarem a escalada. Na lista, segue-se Castelo Branco (4,5%), Ponta Delgada (3,1%), Funchal (2,2%), Viseu (2,1%), Faro (2%), Santarém (1,8%), Lisboa (1,4%), Porto (1,3%), Aveiro (1,2%), Viana do Castelo (1%), Leiria (0,7%) e Beja (0,5%).

Os preços apenas desceram em Portalegre (-3%), Coimbra (-2,5%), Braga (-0,9%), Bragança (-0,6%), Vila Real (-0,2%) e Setúbal (-0,1%).

No mês em análise, registaram-se subidas em todas as regiões do país menos no Centro, onde os preços se mantiveram estáveis. A liderar os aumentos, está o Alentejo (5,7%), seguido pela Região Autónoma dos Açores (2,3%) e Região Autónoma da Madeira (2,2%). Na Área Metropolitana de Lisboa, o incremento foi de 1,9%, no Algarve de 1,5% e no Norte de 1,1%.

O índice de preços imobiliários do Idealista tem por base a análise dos preços de oferta publicados pelos anunciantes no portal.