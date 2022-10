Preço das casas subiu quase 18% no segundo trimestre

Na Grande Lisboa, o metro quadrado da habitação subiu 16,5%. © Gerardo Santos/Global Imagens

O preço mediano das casas em Portugal mantém uma trajetória ascendente, tendo o metro quadrado atingido no segundo trimestre deste ano os 1494 euros. Este valor representa uma subida homóloga de 17,8% e de 2,8% face aos três primeiros meses de 2022. Ainda assim, verificou-se uma desaceleração em algumas das cidades mais populosas do país, com destaque para Lisboa.

Segundo divulgou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), os preços desaceleraram em sete dos 24 municípios do país com mais de 100 mil habitantes, com Lisboa a registar uma quebra de 6,1 pontos percentuais (p.p.), Gondomar (-2,4 p.p.) e Santa Maria da Feira (- 1,4 p.p.).

Numa análise regional, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e o Algarve, evidenciaram preços medianos superiores aos do país. No Algarve, o metro quadrado valeu 2358 euros, um crescimento homólogo de 23,8%.

Já na Área Metropolitana de Lisboa, o preço atingiu os 2076€/m2, um aumento de 16,5%. Na Área Metropolitana do Porto, situou-se nos 1576€/m2, mais 17,5%. Os preços medianos são superiores ao país, mas os crescimentos homólogos são inferiores à referência nacional, com exceção da Madeira.

O valor das casas adquiridas no segundo trimestre deste ano por estrangeiros foi de 2292€/m2, bem acima dos 1461 euros pagos por compradores com domicílio fiscal no país. De acordo com o relatório do INE dos preços da habitação a nível local, foi na Área Metropolitana de Lisboa que se registou "a maior diferença entre o preço mediano das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro e o valor mediano envolvendo compradores com domicílio fiscal no território nacional: 1 732€/m2 , +84,5%."

AS famílias gastaram 1508€/m2 para adquirir casa no segundo trimestre de 2022 e os compradores dos restantes setores institucionais dispuseram de 1356€/m2, uma subida face ao trimestre anterior (1471€/m2 e 1293€/m2 , respetivamente).

Lisboa em alta

Com referência aos últimos doze meses terminados em junho de 2022, o INE revela que o preço mediano das casas vendidas atingiu os 1402€/m2, evidenciando aumentos de 4,2% relativamente ao ano acabado no trimestre anterior e de 15,1% face ao terminado no trimestre homólogo.

Neste período, Lisboa registou o preço da habitação mais elevado entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes. Os compradores com domicílio fiscal no país gastaram 3574€/m2 e os estrangeiros desembolsaram 5230€/m2.

Rendas sobrevalorizadas

O INE revela ainda que o mercado habitacional português evidencia uma sobrevalorização relativa dos valores de arrendamento, face aos valores dos preços da habitação, nos últimos 12 meses terminados em junho na maioria dos municípios das áreas metropolitanas e, em sentido oposto, uma subvalorização das rendas nos municípios do Algarve.

O mercado de transações face ao de arrendamento mantém o dinamismo, embora se verifique uma tendência divergente em vários municípios da Área Metropolitana do Porto.