Preço das casas volta a acelerar e sobe 12,2% no terceiro trimestre

© Rita Chantre/Global Imagens

O preço mediano das casas em Portugal foi de 1 311 euros por metro quadrado no terceiro trimestre de 2021, uma subida homóloga de 12,2%, revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

As estatísticas de preços da habitação ao nível local concluem que esta subida representa um crescimento de 3,4% face ao segundo trimestre de 2021, demonstrando uma nova aceleração nos preços.

Como adianta o INE no documento estatístico hoje divulgado, "o aumento da taxa de variação homóloga entre o 2º trimestre de 2021 e o 3º trimestre de 2021, de 6,8% para 12,2%, evidencia uma aceleração dos preços da habitação".

O preço das casas no concelho de Lisboa registou uma aceleração significativa no período em análise, registando um crescimento homólogo de 12,8%, acima da média do país. No terceiro trimestre de 2021, o preço mediano em Lisboa foi 3 592 €/m2 , valor superior ao do 1º trimestre de 2020 (3 536 €/m2 ) que era o mais elevado desde o início da série.

"Lisboa tinha sido o único município com mais de 100 mil habitantes a registar uma taxa de variação homóloga negativa no 1º trimestre de 2021 (-7,9%), no 2º trimestre esta taxa aumentou para +1,4% e no período em análise para +12,8%, acima da variação do país (+12,2%)", lê-se no documento.

Em 8 dos 11 municípios com mais de 100 mil habitantes da Área Metropolitana de Lisboa houve um aumento da taxa de variação homóloga, sendo que em Lisboa e Amadora foi superior à média nacional.

Na Área Metropolitana do Porto, apenas os municípios de Santa Maria da Feira e Gondomar apresentaram aumento das taxas homólogas, mas inferiores ao aumento nacional.

Com o adianta o INE, entre os 24 municípios com mais de 100 mil habitantes, todos os municípios das áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com exceção de Gondomar e Santa Maria da Feira, registaram preços medianos de habitação superiores ao nacional. Neste capítulo destaca-se o já referido município de Lisboa (3 592 €/m2 ), Cascais (3 100 €/m2 ), Oeiras (2 618 €/m2 ), Porto (2 319 €/m2 ) e Odivelas (2 190 €/m2 ).

Há ainda a apontar que cinco concelhos com mais de 100 mil habitantes apresentaram taxas de variação homólogas superiores à nacional: Vila Franca de Xira (+18,6%), Matosinhos e Cascais (ambos +14,1%), Seixal (+13,1%) e Lisboa (+12,8%). Pelo contrário, Oeiras (+10,3%), Odivelas (+8,9%) e Porto (+3,9%) registaram taxas de variação homóloga inferiores à nacional.

Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes fora das áreas metropolitanas, apenas Funchal (1 850 €/m2 ) e Coimbra (1 445 €/m2 ) apresentaram preços medianos superiores ao nacional, mas com crescimentos homólogos inferiores ao do país (+5,5% e +8,4%, respetivamente).