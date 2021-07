Preço das rendas estabiliza em Lisboa

Lisboa © Unsplash

O preço das rendas em Lisboa apresentou uma quebra residual de 0,1% no segundo trimestre deste ano, interrompendo o percurso das fortes reduções em cadeia sentido desde o início de 2020, avança a Confidencial Imobiliária.

Em termos homólogos, registou-se uma quebra de 12%, bastante menos acentuada que a variação negativa de 18% verificada no primeiro trimestre.

"Apesar de manterem um padrão de contração, as rendas em Lisboa desagravaram o ritmo de descida no segundo trimestre de 2021", nota a Confidencial Imobiliária em comunicado enviado às redações.

No Porto, as rendas das casas apresentaram uma queda de 1,6% no segundo trimestre deste ano face ao anterior, verificando-se também um desagravamento relativamente aos dois trimestres prévios.

Em termos homólogos, as rendas das casas no Porto desceram 9,8% no segundo trimestre, uma descida que se intensifica face à queda homóloga de 8,0% observada no trimestre anterior.

Em termos absolutos, a renda média contratada no segundo trimestre de 2021 ascendeu a ​​​​​​​12,5euros o metro quadrado em Lisboa e a 10,5 euros/m2 no Porto.

Estes dados resultam do Índice de Rendas Residenciais da Confidencial Imobiliário, o qual monitoriza o comportamento do mercado de arrendamento residencial, tendo por base as rendas dos novos contratos realizados.