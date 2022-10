Preço de venda da TAP deverá ficar abaixo da injeção pública de 3,2 mil milhões

© PAULO SPRANGER/Global Imagens

A TAP deverá ser vendida abaixo dos 3,2 mil milhões de euros que o Estado injetou na companhia aérea, ao abrigo do plano de reestruturação aprovado por Bruxelas. O ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, revelou ontem, durante uma audição na comissão parlamentar de Economia a pedido do Chega e PCP, que "a TAP tem um determinado valor independentemente da injeção e é isso que conta". Ao que o Dinheiro Vivo apurou junto de fontes ligadas ao processo, o preço da venda de 100% do capital da TAP poderá rondar os dois mil milhões de euros.

Ainda sem perspetivas de quando e como se iniciará a reprivatização da TAP, o governante foi claro ao desvincular a operação das ajudas públicas concedidas à companhia aérea: "Vender por menos que a injeção... vamos ver o modo como a abertura de capital será feito. Será feita uma avaliação que é independente do valor que foi injetado na empresa. Esse valor será apurado quando a abertura do capital se colocar".

Confrontado pelo deputado do Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, com eventuais perdas para o erário público, caso a TAP seja vendida a um valor inferior à injeção estatal de 3,2 mil milhões, Pedro Nuno Santos defendeu que, "quando se investe num serviço público, não se pergunta se vai dar retorno". E acrescentou: "O investimento na TAP, o resgate, tem impacto na economia portuguesa do ponto de vista macro, tem impacto na criação de riqueza, há retorno para milhares de empresas".

O plano do governo rumo à reprivatização mantém-se. "Nunca foi objetivo que a TAP ficasse pública a 100%", atesta o ministro das Infraestruturas, justificando a intervenção na TAP por ser "uma empresa demasiado importante para a economia nacional". O próximo passo "é procurar uma parceria ao nível do capital da própria empresa". A este respeito, defende que "a melhor forma de garantir a viabilidade da TAP é estar integrada num grande grupo de aviação". Neste momento, há três interessados na corrida à compra da companhia liderada por Christine Ourmières-Widener: a alemã Lufthansa, a franco holandesa Air France-KLM e o grupo IAG, que detém a espanhola Iberia e British Airways.

Para o processo de reprivatização se iniciar, é necessário primeiro concluir com sucesso o plano de reestruturação, que prevê uma última injeção de 990 milhões de euros, em dezembro, para perfazer os 3,2 mil milhões de euros de ajudas estatais. Isto implica que a TAP feche o ano de 2022 com um prejuízo inferior a 54 milhões de euros. Ora as contas do primeiro semestre de 2022, apesar de terem recuperado em termos homólogos, não são animadoras: os prejuízos cifraram-se em 202 milhões de euros, 148 milhões acima do teto imposto por Bruxelas. Ainda que o resultado operacional tenha sido positivo em 4,4 milhões de euros.

O ministro olha, por isso, com prudência para possibilidade de reverter os cortes salariais. Em resposta à deputada do PCP, Paula Santos, que criticava os sacrifícios impostos aos trabalhadores, Pedro Nuno Santos disse que "não havia alternativa". "Não é possível antecipar o fim dos cortes, porque a TAP ainda dá prejuízo", vincou. "A alternativa seria, em vez de injetar 3,2 mil milhões, o Estado ter de injetar mais 1,3 mil milhões, que é o resultado do enorme esforço que os trabalhadores estão a fazer, ou seja, o Estado teria de injetar 4,5 mil milhões de euros no mínimo", acrescentou.

No âmbito do plano de reestruturação, o governante revelou que os trabalhadores vão perder a participação de 5% que detinham na TAP SGPS. A injeção pública de 3,2 mil milhões de euros na companhia "teve de ser transformada em capital e a participação de 5% dos trabalhadores acabou por ser diluída", afirmou.

Neeleman investigado

Por suspeitas de negócio ruinoso com a compra de aviões acima do preço de mercado, durante a gestão privada de David Neeleman, o ministro das Infraestruturas adiantou que "o governo encaminhou para o Ministério Público uma auditoria" pedida pela companhia aérea por ter indícios de estar "a pagar pelos aviões mais do que os concorrentes".

Em causa está uma renegociação do contrato com a Airbus, protagonizada por Neeleman, para a compra de 12 aviões A350, alterando a encomenda para a aquisição de cerca de 50 aeronaves A320 neo e A330 neo. Segundo noticiou o semanário Sol em 2019, o empresário recebeu 70 milhões de euros da Airbus pela mudança contratual, dinheiro que terá usado para adquirir a participação de 61% na companhia, através da Atlantic Gateway. Recorde-se que Neeleman comprou a TAP, em 2015, durante o governo de Passos Coelho, por apenas 10 milhões de euros. Em 2020, o Estado, já sob a gestão de António Costa, passou um cheque de 55 milhões de euros para renacionalizar a empresa, uma perda de 45 milhões de euros.

A Procuradoria-Geral da República confirmou ao Dinheiro Vivo "a receção de uma participação apresentada pelo ministro das Infraestruturas e pelo ministro das Finanças" que "foi remetida ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) para análise".

Entretanto, o Presidente da República tomou conhecimento do caso a partir de Dublin, capital da Irlanda. Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que "tudo aquilo que se vá apurando de gestões mais antigas ou menos antigas - e neste caso é uma gestão anterior - que possa iluminar o que se deve fazer e o que não se deve fazer é útil". E acrescentou: "Vamos esperar o resultado dessa investigação".