Preço do cabaz alimentar com IVA zero baixou 7,48%. © AFP

O preço do cabaz alimentar com 46 produtos essenciais com IVA zero "diminuiu 7,48%, desde 17 de abril, dia que antecedeu a entrada em vigor da isenção, até ao dia 22 de maio", segundo os dados da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), divulgados esta sexta-feira, no âmbito da terceira reunião Comissão de Acompanhamento do Pacto para a Estabilização e Redução do Preço dos Bens Alimentares.

"Em discussão esteve a monitorização e acompanhamento da evolução dos preços dos bens alimentares, após a entrada em vigor da isenção de IVA nas 46 tipologias de produto", lê-se no mesmo comunicado.

Uma nota do Ministério da Economia, enviada esta sexta-feira às redações, dá conta que, na reunião da comissão de acompanhamento dos preços a IVA zero, participaram o secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda, e o secretário de Estado da Agricultura, Gonçalo Rodrigues.

Estiveram ainda presentes as seguintes entidades: AdC - Autoridade da Concorrência; APED - Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição; ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica; AT - Autoridade Tributária e Aduaneira; CAP - Confederação dos Agricultores de Portugal; DGAE - Direção Geral das Atividades Económicas; DGC - Direção Geral do Consumidor; GPP - Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral do Ministério da Agricultura.

A descida dos preços apurada pela ASAE, de 7,48%, contrasta com o balanço da Deco Proteste que aponta para uma redução menos acentuada, de 5,85%. De acordo com o site desta instituição, que monitoriza 41 dos 46 bens alimentares com IVA zero, o cabaz alimentar custava em média 138,78 euros, a 17 de abril, antes da entrada em vigor da medida. A 24 de maio, o preço médio para o mesmo conjunto de produtos desceu 8,12 euros ou 5,85% para 130,66 euros.