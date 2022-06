Preço do gasóleo deverá descer 3 cêntimos e gasolina 1 na segunda-feira

Preço dos combustíveis sofre ligeira descida já na próxima segunda-feira © EPA/ABIR SULTAN

O preço dos combustíveis deverá baixar na próxima segunda-feira, com o gasóleo simples a custar menos três cêntimos por litro e a gasolina 95 menos um cêntimo, mantendo-se ambos acima dos dois euros, segundo avançam ao Dinheiro Vivo fontes do setor.

Neste sentido, o litro do gasóleo deverá descer no início da próxima semana para 2,05 euros e o da gasolina para 2,11 euros. Os valores estão ainda sujeitos às variações da cotação do barril de brent esta sexta-feira.

Desconto no ISP do gasóleo mantém-se inalterado

Em comunicado, o Ministério das Finanças avança esta sexta-feira que não haverá redução no valor do Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP) no gasóleo. Já em relação à gasolina, a desconto será de 0,4 cêntimos.

"Tendo em conta a perspetiva da evolução dos preços na próxima semana, o desconto de ISP atualmente em vigor no gasóleo manter-se-á inalterado. No caso da gasolina, regista-se uma redução do desconto em 0,4 cêntimos (IVA+ISP)", pode ler-se na nota enviada às redações.

"Desta forma, mantém-se o alívio global da carga fiscal sobre os combustíveis por via das duas medidas em vigor - mecanismo semanal de revisão do ISP e redução das taxas unitárias deste imposto para o equivalente a uma taxa do IVA de 13% -, totalizando 22,2 cêntimos por litro de gasóleo e 25,9 cêntimos por litro de gasolina. A estes valores acresce ainda a não atualização da taxa de carbono em cerca de 6 cêntimos por litro", acrescenta o ministério tutelado por Fernando Medina.