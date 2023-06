Preço médio do calçado deverá crescer 7,3% no próximo semestre

© Miguel Pereira/Global Imagens

O preço médio do calçado a nível mundial deverá aumentar 7,3% nos próximos seis meses, sendo que o setor acredita que as vendas crescerão 3%. Os dados são do mais recente inquérito global do World Footwear, que recolheu respostas de industriais, comerciantes e especialistas em todo o mundo. A expectativa é que, no total do ano, o consumo cresça 7,8%, correspondente a mais 1,6 mil milhões de pares de sapatos comprados.

As perspetivas de crescimento são diferenciadas de região para região. Os sul-americanos estimam que a procura de calçado cresça 10,6%, este ano, enquanto os europeus apontam para aumentos de 8,5%. Na Ásia prevê-se que esse crescimento possa ser de 7,7%, enquanto os norte-americanos antecipam um acréscimo de 5,6% e os africanos de 4,5%.

"Apesar da evolução incerta do cenário macroeconómico global, as projeções de crescimento são otimistas", pode ler-se no relatório a que o Dinheiro Vivo teve acesso. Isto apesar das preocupações dos especialistas do setor com a questão dos preços das matérias-primas que, embora em menor dimensão, continuam a estar no topo dos receios. A fraca procura e as dificuldades financeiras surgem a seguir.

Estes dados são da oitava edição do World Footwear Experts Panel Survey, que recebeu 130 respostas válidas, 42% das quais de entidades asiáticas e 38% de especialistas europeus. A auscultação sobre as vendas a 17 das maiores companhias de calçado e moda a nível global permitiu perceber que o setor está "forte", tendo registado, no segundo semestre de 2022, vendas quase 50% acima de igual período de 2019. Já no primeiro trimestre de 2023 tiveram um aumento homólogo de 4,5%. Números que "reforçam o crescimento constante do setor e as suas perspetivas promissoras para 2023".

Questionados sobre a saúde dos seus negócios, 42% dos inquiridos diz que as perspetivas são "fortes", contra os 24,4% que dizem esperar um segundo semestre "fraco ou muito fraco". Curiosamente, são os fabricantes de calçado que se mostram mais pessimistas, já que 24% destes empresários antecipam que o negócio estará fraco no próximo semestre, contra 17% dos distribuidores ou retalhistas.

O que se traduz depois nas expectativas relativamente ao emprego no calçado, com 58% dos inquiridos a dizer que não pretende contratar nem despedir, mantendo os seus quadros estáveis, contra 22% que apontam uma redução da sua força de trabalho e 20% que, pelo contrário, esperam contratar novos trabalhadores. Curiosamente, são as pequenas organizações, com menos de dez trabalhadores, as que se mostram mais confiantes no aumento do emprego no próximo semestre.

Otimistas estão também em relação aos preços, com 76% dos inquiridos a apostar num aumento: 32% das respostas apontam para um aumento médio dos preços na ordem dos 1,5 a 5% e 34% admitem acréscimos de 5 a 20%, e 10% das empresas falam em valor acima disso. Do outro lado da balança, 17% dos inquiridos falam numa estabilização dos preços e 7% antecipam quedas.

Em termos de crescimento de vendas, em quantidade, os números são ligeiramente menos otimistas, com apenas 55% dos inquiridos a perspetivar vender mais (28% espera um crescimento moderado, de 1,5 a 5%, e 22% apontam para o crescimento forte, até aos 20%. Só 5% esperam vender 20% acima do ano anterior). Também aqui são 17% os que apostam na estabilização dos negócios, mas há 28% que antecipam quedas, dos quais quase um em cada dez perspetiva que a quebra possa ser de mais de 5%.

Sobre as maiores dificuldades com que se deparam, o custo dos materiais e das matérias-primas surge à cabeça, sem surpresa, mas apenas com 59% das respostas, contra os mais de 81% que haviam apontado este fator no inquérito anterior. A fraca procura no mercado doméstico é apontada por 34% dos inquiridos e as dificuldades financeiras por 28%. Problemas com recursos humanos, competitividade no mercado interno e procura insuficiente nos mercados internacionais ocupam os lugares seguintes na tabela.

Quanto aos canais de venda, mais de metade dos membros do painel está confiante que as lojas online irão reforçar a sua quota de mercado. Quanto aos espaços multimarca, a aposta é na estabilização da sua quota de mercado.

Cenário "agridoce"

Dados que a APICCAPS - Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, a responsável pelo inquérito, considera "agridoces". O facto de o crescimento das vendas esperado ser menos de metade do consumo perspetivado é uma boa notícia. "Este é um dos principais problemas do setor atualmente. Nós temos detetado que o retalho assumiu no ano passado uma postura mais expansionista e comprou mais do que aquilo que eventualmente necessitaria, pelo que as prateleiras ainda estão cheias. Este ano, tudo indica que o retalho esteja mais conservador, do ponto de vista das compras, o que permitirá uma libertação de stocks acumulados", diz Paulo Gonçalves.

Em contrapartida, este responsável destaca a preocupação com o facto de "os países europeus, que são os mercados de referência para o calçado português, serem os que se apresentam como mais conservadores no ato de compra".

Paulo Gonçalves destaca, ainda, como positivo, o aumento de preços projetado para 2023. "É uma boa notícia, esperemos que em 2023 finalmente vejamos repercutidos no preço final do calçado todos os aumentos de materiais e matérias-primas que fomos sentindo desde o início da pandemia", frisa.