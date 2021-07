Preços das casas aumentam 4,5% entre abril e junho

Casas em Lisboa. © Unsplash

Dinheiro Vivo 14 Julho, 2021 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Em Portugal Continental o preço da habitação registou uma subida de 4,5% entre abril e junho, face aos três meses anteriores, de acordo com o Índice de Preços Residenciais da Confidencial Imobiliário (CI). Trata-se de um indice baseado em dados reportados ao SIR-Sistema de Informação Residencial desde 2007.

"Esta valorização trimestral acelera consideravelmente face ao ritmo observado no 1º trimestre, quando os preços cresceram 1,2% relativamente ao trimestre prévio. Ao longo de 2020, as variações trimestrais não foram além dos 3,4%, tendo entrado mesmo em terreno negativo no 3º trimestre, com uma quebra de 2,1%", sublinha a CI em comunicado.

Em junho registou-se no entanto um abrandamento, com a subida a ficar pelos 1,1% face aos 2,5% do mês de maio.

Comparando com o mesmo trimestre de 2020, a variação foi de uma subida dos preços de 4,8%. Nos primeiros três meses deste a subida homóloga tinha sido de 2,6%.

Em termos de valor, os dados do SIR-Sistema de Informação Residencial, apontam para um preço médio de venda das casas em Portugal de 1753 euros por metro quadrado no segundo trimestre, e um tempo médio de venda de seis meses.