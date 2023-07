Preços das casas com o menor aumento em dois anos

A variação homóloga apresenta uma trajetória de abrandamento, chegando a junho em 13,6%. © Orlando Almeida/Global Imagens

Os preços das casas aumentaram 1,8% no segundo trimestre deste ano face aos três primeiros meses de 2023, a menor variação trimestral em dois anos.

Entre abril e junho, apresentaram oscilações mensais inferiores a 1%, sendo que a última, em junho, foi de 0,7%, revela a Confidencial Imobiliário.

Em comunicado, a consultora frisa ser "necessário recuar ao 1º trimestre de 2021 para encontrar uma variação em cadeia menos robusta".

A taxa de variação trimestral evidencia "uma forte desaceleração face aos 4,3% registados no trimestre antecedente, refletindo um ciclo de variações mensais residuais entre abril e junho", diz.

Nesse sentido, a variação homóloga dos preços apresenta uma trajetória de abrandamento, chegando a junho em 13,6%, menos 3,6 pontos percentuais do que a variação homóloga observada em março (17,2%) e menos 5,1 pontos percentuais do que a registada no final de 2022 (18,7%).

A análise da Confidencial Imobiliário é sustentada nos dados do Índice de Preços Residenciais, que monitoriza a evolução dos preços de transação da habitação em Portugal.