Preços das casas com queda de 0,9% em janeiro

Comprar casa ficou ligeiramente mais barato no arranque de 2021. Em janeiro, os preços registaram uma quebra de 0,9% face ao mês anterior, com o metro quadrado a fixar-se nos 2.304 euros, revela o índice de preços do idealista, divulgado esta quinta-feira.

No primeiro mês do ano, verificaram-se quebras nos preços da habitação na Área Metropolitana de Lisboa (-1%), no Alentejo e Norte (-0,3% em ambas regiões) e na Região Autónoma dos Açores (-0,2%).

Neste período, subiram no Algarve (0,9%), Centro (0,8%) e Região Autónoma da Madeira (0,5%).

As casas na Área Metropolitana de Lisboa continuam a apresentar os preços mais elevados do país, com o metro quadrado a valer 3.314 euros, segue-se o Algarve (2.625 euros/m2), o Norte (1.923 euros/m2) e a Região Autónoma da Madeira (1.914 euros/m2).

Os preços mais económicos encontram-se na Região Autónoma dos Açores (1.045 euros/m2), Alentejo (1.105 euros/m2) e Centro (1.196 euros/m2).

Lisboa mantém-se como a cidade onde é mais caro comprar casa, com o preço do metro quadrado a manter-se estável nos 4.992 euros/m2. No Porto, subiu 0,3% em janeiro, para 3.023 euros/m2.

Os distritos mais caros do país são Lisboa (3.692 euros/m2), seguido por Faro (2.625 euros/m2), Porto (2.270 euros/m2) e Setúbal (1.960 euros/m2).