Preços das casas sobem 5,2% no primeiro trimestre

O preço das casas em Portugal aumentou 5,2% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2020, mas apresentou uma desaceleração quando comparado com os últimos três meses do ano passado.

Segundo o Índice de Preços da Habitação referente ao primeiro trimestre do ano, divulgado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), comprar casa no país ficou mais caro "5,2% em termos homólogos", mas "menos 3,4 pontos percentuais (p.p.) que no trimestre anterior".

No relatório, o INE realça que "este resultado traduziu-se no aumento de preços menos expressivo registado desde o 4º trimestre de 2015".

O ritmo de crescimento dos preços das habitações existentes foi superior ao observado nas novas, 5,4% e 4,5%, respetivamente.

A taxa de variação média anual dos preços da habitação fixou-se em 7,1%, no primeiro trimestre deste ano, 1,3 p.p. abaixo da taxa apurada no trimestre anterior.​​​

Nos primeiros três meses deste ano, foram transacionadas 43 757 habitações (mais 0,5% que no homólogo de 2020), num valor total de 6,9 mil milhões de euros (mais 2,5%)

Janeiro e fevereiro, meses críticos do segundo confinamento do país devido à pandemia, evidenciaram reduções de 8,3% e 14,1%, respetivamente, no número de transações e de 8,3% e 8,5%, pela mesma ordem, em valor.

Já em março, as transações aumentaram cerca de 27,5% em termos homólogos, quer em número quer em valor, refletindo "em grande medida um efeito de base devido à comparação incidir sobre março de 2020, mês já fortemente afetado pela pandemia", lembra o INE: