Preços das marcas próprias dos hipermercados sobem mais de 30%

Os preços das marcas próprias dos súperes e hipermercados subiram, no ano passado, mais do que os dos fabricantes, registando aumentos muito acima do valor da inflação, que o ano passado atingiu 7,8%, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), noticia o Correio da Manhã esta terça-feira.

O custo de um cabaz com 30 produtos de marcas próprias, nomeadamente farinha, açúcar e salsichas, aumentou o ano passado 32%,, segundo a Deco Proteste. a fatura do cabaz com marcas próprias passou de 34,25 euros para 45,15 euros. Já os preços dos mesmos produtos mas de marca subiram, no conjunto, de 79,37 euros para 89,44 euros.

Uma das medidas para travar a escalada dos preços nos súperes e hipermercados é o IVA 0%. Ao Público, Pedro Pimentel, diretor-geral da Centromarca - Associação Portuguesa de Empresas de Produtos de Marca, disse acreditar que os produtos sem IVA irão ter uma redução de preço "proporcional ao imposto que deixa de ser aplicado", prevendo que o efeito pode extravasar a outros bens. A isenção do IVA no preço final de um grupo de mais de 40 bens alimentares, durante seis meses pelo menos, é uma medida que "terá sempre um impacto confinado, seja no poder de compra dos consumidores, seja na própria evolução da taxa de inflação atual", defendeu Pedro Pimentel.