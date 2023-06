© Rita Chantre / Global Imagens

Os preços das telecomunicações subiram 4,2% em maio, em comparação com o mesmo mês de 2022, mas mantiveram-se estáveis face a abril deste ano, segundo os cálculos divulgados esta sexta-feira pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), baseados no último Índice de Preços no Consumidor (IPC).

"Esta variação dos preços das telecomunicações foi 0,2 pontos percentuais (p.p.) superior ao verificado pelo IPC (4%)", nota a autoridade reguladora.

Ainda sobre os preços em Portugal naquele mês, a Anacom indica que a taxa de variação média dos últimos doze meses foi 1,8 p.p. superior à registada na União Europeia (UE) e que o País ocupa o 10.º lugar na tabela das maiores subidas.

Tendo em conta a Europa dos 27, os preços das telecomunicações aumentaram, em média, 0,5%, com a Polónia a apresentar o maior aumento dos preços (+6,5%) e os Países Baixos a maior redução (-3,6%).

"Por subgrupo, as taxas de variação média dos últimos doze meses dos preços dos serviços em pacote e dos serviços telefónicos móveis em Portugal foram 2,2 p.p. e 1,6 p.p. superiores à média da UE, respetivamente", pode ler-se no documento.

A Anacom detalha que as mensalidades mínimas em Portugal foram oferecidas pela Nowo em oito casos de um leque de 13 serviços/ofertas, enquanto a Meo e a Vodafone apresentaram as mensalidades mais baixas para quatro e dois tipos de serviço/ofertas, respetivamente.

A NOS foi a operadora que apresentou a mensalidade mais baixa em um serviço/oferta, em maio.

"Em termos homólogos, verificaram-se 32 serviços/ofertas com aumentos de preços e seis com diminuição", conclui a reguladora.