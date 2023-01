Preços dos combustíveis em reta descendente no final de 2022

O preço médio de venda em Portugal da gasolina simples é alto do que a média da UE-27. Portugal ocupa a 11.ª posição dos países com preços mais elevados. © D.R.

O preço médio de venda da gasolina 95 simples em Portugal situou-se nos 1,727 euros/litro no quarto trimestre de 2022, apresentando uma quebra de 5,5% face aos três meses anteriores, avança esta quarta-feira o boletim da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

Sem impostos, o preço médio de venda (PMV) da gasolina simples fixou-se nos últimos três meses do ano passado nos 90 cêntimos, uma descida de 12,3% face ao trimestre anterior.

Segundo o boletim da ERSE, Portugal praticou um PMV sem impostos 3,7 cêntimos/litro inferior ao de Espanha, mas tem a maior carga fiscal (48%) no contexto da Península Ibérica.

Por essa razão, o PMV português foi cerca de 1,9 cêntimos/litro superior ao de Espanha.

Os PMV em Portugal "são mais altos do que a média UE-27, situando-se na 11.ª posição dos países com preços mais altos", diz a ERSE.

O custo médio do litro de gasóleo simples fixou-se nos 1,761 euros nos últimos três meses de 2022, uma redução de 3,9% face ao trimestre precedente. Sem impostos, registou-se uma descida de 4,4%, para 1,105 euros.

A ERSE adianta que sem a carga fiscal, que tem um peso de 37% no preço, o custo médio nacional é 3,8 cêntimos/litro inferior ao do país vizinho. Essa diferença deve-se ao menor peso dos impostos no gasóleo simples em Portugal face a Espanha (38%).

O PMV nacional situou-se abaixo dos valores médios da UE-27, atribuindo a Portugal o 8.º lugar dos preços mais baixos. Sem impostos, Portugal ocupa a 11.ª posição dos países com preços mais baixos, diz a ERSE.

No que se refere ao GPL Auto, o PMV situou-se nos 0,878 euros no quarto trimestre de 2022, menos 2,8% face aos três meses anteriores. Não contabilizando os impostos, a quebra foi de 3,6%, fixando-se nos 0,548 euros/litro.

No boletim, a ERSE aponta que os preços em Portugal do GPL Auto, com e sem impostos, foram mais baixos do que os praticados em Espanha.

Já comparado com o valor médio da UE-27, o PMV nacional foi 5,2 cêntimos/litro superior, contudo, excluindo impostos, os preços nacionais situaram-se 4,2 cêntimos abaixo da média europeia.