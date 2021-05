Preços dos imóveis comerciais aumentam 1,7% em 2020 (Imagem de arquivo)

O Índice de Preços das Propriedades Comerciais (IPPCom) cresceu 1,7%, em 2020, menos 0,2 pontos percentuais do que em 2019, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, pelo segundo ano consecutivo, observou-se uma redução no ritmo de crescimento dos preços das propriedades comerciais, traduzida em aumentos de 4,9%, 1,9% e 1,7%, respetivamente, em 2018, 2019 e 2020.

Este indicador tem assim apresentado aumentos anuais de preços desde 2014, tendo-se verificado em 2020 a variação menos intensa deste período.

Tal como verificado em anos anteriores, o aumento dos preços das propriedades comerciais em 2020 foi inferior ao observado nos imóveis residenciais, sinaliza.

O mercado habitacional, cuja evolução dos preços é dada pelo Índice de Preços da Habitação (IPHab) voltou a evidenciar em 2020, tal como sucede desde 2016, um crescimento dos preços acima do observado nos imóveis comerciais.

No último ano, a taxa de variação do IPHab foi 8,4%, ou seja, 6,7 pontos percentuais acima da registada pelo IPPCom.

Comparativamente com 2019, observou-se uma redução de um ponto percentual na diferença entre as taxas de crescimento dos dois indicadores.

O IPPCom tem como principal objetivo medir a evolução dos preços das propriedades comerciais transacionadas no território nacional.

À semelhança do Índice de Preços da habitação (IPHab), divulgado pelo INE desde julho de 2014, a compilação do IPPCom utiliza informação administrativa fiscal do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis (IMT) e do imposto municipal sobre imóveis (IMI).