Preços dos transportes públicos com preços congelados em 2023

O governo anunciou esta segunda-feira à noite o congelamento de todas as atualizações dos preços dos passes dos transportes públicos e dos bilhetes da CP durante o ano de 2023, no âmbito das medidas de apoio às famílias para mitigar o peso da inflação.

Esta foi mais uma das medidas aprovadas em Conselho de Ministros extraordinário, num pacote que ascende a um total de 2,4 mil milhões de euros. No caso dos transportes públicos, o não aumento dos preços dos bilhetes será compensado junto da CP e autoridades de transporte com a "devida compensação", de acordo com o primeiro-ministro.

Comentando todo o pacote de medidas, António Costa esclareceu que as medidas anunciadas vão ajudar a combater "o "brutal aumento da inflação que atinge duramente o poder de compra das famílias". E considerou que as medidas avançaram quando não havia certeza de que não colocariam em causa "outros objetivos orçamentais", nomeadamente, no Serviço Nacional de Saúde e controlo da dívida pública.

"O que é necessário é combinar estas medidas que no curto prazo ajudam as famílias a manter o poder de compra mas que não alimentam a espiral inflacionista em que aumentamos hoje, mas os preços comem amanhã o que aumentámos hoje", detalhou Costa sobre a mesma questão.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já promulgou o diploma do governo que estabelece medidas excecionais de apoio às famílias para mitigar os efeitos da inflação.