Preços na produção industrial aumentam 10,2% em julho

Em julho, os preços na produção industrial aumentam 10,2%. © Robert ATANASOVSKI/AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Agosto, 2021 • 12:49

O índice de preços na produção industrial aumentou 10,2% em julho, em termos homólogos, o que representa uma taxa de variação superior em 1,3 pontos percentuais à observada em junho (8,9%), divulgou hoje o INE.

Os agrupamentos de bens intermédios e energia contribuíram, respetivamente, com 4,7 e 4,6 pontos percentuais para a variação do índice total, sendo que as taxas de variação homóloga destes agrupamentos foram de 12,7% e 26,0% (10,3% e 24,3% em junho), pela mesma ordem.

Excluindo o agrupamento de energia, os preços na produção industrial registaram um aumento de 6,8% (5,6% em junho), observou o INE.

Já a secção das indústrias transformadoras passou de uma variação homóloga de 7,3% em junho para 8,7% em julho, contribuindo com 7,8 pontos percentuais para a variação do índice total.

Em termos de variação mensal, os preços na produção industrial subiram 1,5%, depois de em julho de 2020 a variação ter sido de 0,3%.

Ainda numa análise à variação mensal, os agrupamentos de energia e de bens intermédios registaram aumentos de 3,3% e 2%, respetivamente, contribuindo ambos os agrupamentos com 0,7 pontos percentuais para o resultado do índice total.

Já nas indústrias transformadoras os preços subiram 1,4% (0,1% no mesmo período de 2020), dando um contributo de 1,2 pontos percentuais para a variação do índice agregado.