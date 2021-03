Preços na produção industrial com queda homóloga de 2% em fevereiro

(Imagem de arquivo) © Miguel Pereira / Global Imagens

O INE destaca, em comunicado, que todos os agrupamentos registaram aumentos, com exceção da energia, destacando-se os bens intermédios, que mostraram um crescimento de 0,9%.

No caso do índice da energia, este apresentou uma queda de 12,5%, mesmo assim inferior à quebra de 14,5% no mês anterior, tendo contribuído com menos 2,5 pontos percentuais (p.p.) para o resultado total, salienta o INE.

Contudo, excluindo o agrupamento de energia, os preços na produção industrial passaram de 0,0% em janeiro para uma subida de 0,6% no mês de fevereiro.

Em termos mensais, o índice registou uma variação mensal nula, que compara com uma queda de 1,1% em fevereiro de 2020.