Presidente da CIP defende que há margem no OE para atenuar subida do preço da energia

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva defende que a subida do preço de energia para níveis históricos é mais um elemento a pesar nos custos que as empresas têm de suportar, no pós-pandemia. Por isso, admite que o orçamento do Estado, através de uma redução do IVA da eletricidade ou via Fundo Ambiental, reduzir impactos desse agravamento para as empresas.

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, António Saraiva começou por admitir faria sentido uma nova redução no IVA da eletricidade para atenuar os custos da energia, embora ainda não tenha feito as contas para defender a ideia.

"O grande problema é que nós na Europa, e muito dentro da Europa a Península Ibérica, estamos com a tempestade perfeita. Ainda há dias atingimos os máximos históricos do megawatt por hora. E as empresas têm de suportar estes custos, porque é o aumento do gás natural a preços que nunca se consideraram antes, é a questão do dióxido de carbono conjugadamente com o preço de gás natural", analisou.

Nesse sentido, António Saraiva defende que o Fundo Ambiental, atualmente com 270 milhões de euros, pode funcionar como uma almofada para redução desses impactos. "Temos aí uma almofada que, bem utilizada, com determinados critérios, pode amenizar este brutal aumento", afirmou.