Presidente da República condecora CONFAGRI

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou quarta-feira à noite a CONFAGRI como Membro Honorário da Ordem de Mérito Empresarial, na vertente Agrícola.

A distinção decorreu no jantar de encerramento do 1º dia do Encontro Nacional de Técnicos da CONFAGRI, um evento que reuniu cerca de 400 técnicos das organizações associadas do país.

Na ocasião, Marcelo Rebelo de Sousa alertou para a necessidade de se controlar "a burocracia existente com o PEPAC" e aplaudiu o facto de se ter levado a cabo ideia sugerida pela CONFAGRI "de criar um grupo de trabalho para a modernização e capacitação das cooperativas agrícolas", avisando ainda que "é preciso flexibilidade de regras para a especificidade deste setor".

O presidente da República felicitou também a relação de cooperação e de diálogo que a ministra da Agricultura tem desenvolvido com as confederações agrícolas, por exemplo, no que diz respeito à "ideia de transferir para as ​​​​​​​CCDR uma serie de estruturas locais da agricultura, vamos tentar encontrar uma fórmula para ver se chegamos a uma boa solução".

A ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, que também marcou presença no evento, adiantou que na sexta-feira o IFAP vai começar a pagar a medida extraordinária FEADER. "Vamos pagar 37 milhões em 3 medidas", disse. A titular da pasta da Agricultura disse ainda que o imposto sobre o gasóleo colorido não se vai aplicar ao agrícola.

Já o Presidente da CONFAGRI, Idalino Leão, alertou para a "perda de competitividade" do setor, "nomeadamente no contexto ibérico para os nossos congéneres espanhóis no que toca aos custos fixos da energia".