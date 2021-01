Presidente da República em isolamento profilático preventivo

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

O Presidente da República está em isolamento profilático preventivo depois de ter tido contacto com um elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19.

"O Presidente da República, que teve contacto, na passada segunda-feira, com um elemento da Casa Civil, cujo resultado positivo ao SARS-CoV-2 foi conhecido esta manhã, encontra-se em isolamento profilático preventivo, aguardando as diligências das autoridades de saúde, que estão a proceder à análise de risco", refere a nota publicada no site da presidência.

O isolamento profilático de Marcelo Rebelo de Sousa acontece a poucos dias do início da campanha eleitoral que arranca no próximo domingo, dia 10 de janeiro, terminando no dia 22 de janeiro. As eleições presidenciais estão marcadas para o dia 24 de janeiro.

Para hoje estava marcado o debate entre o Marcelo e André Ventura na SIC.

