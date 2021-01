Presidente não fica em isolamento por indicação das autoridades

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © RUI OCHÔA/PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA/LUSA

Presidente da República vai "retomar a atividade normal" depois de ter contactado com um elemento da Casa Civil que testou positivo à covid-19, indica uma nota publicada no site da Presidência.

As autoridades de saúde consideraram o contacto de "baixo risco", permitindo que Marcelo Rebelo de Sousa retome a agenda.

"A Direção do Departamento de Saúde Pública da ARS de Lisboa e Vale do Tejo acaba de comunicar à Presidência da República, que foi considerado de baixo risco o contacto que o Presidente da Republica teve, na segunda-feira passada, com um elemento da Casa Civil (que veio a testar positivo ao SARS-CoV-2), pelo que não é necessário isolamento profilático", refere o comunicado.

"Na sequência desta decisão da Autoridade de Saúde, o Presidente da República, que já hoje testou negativo, retomou o seu programa de trabalho", acrescenta a nota da Presidência.

Para esta noite, às 21 horas, está marcado o debate com o candidato André Ventura na SIC e que se mantém presencial, tendo em conta a indicação avançada agora por Belém.

Em atualização