Presidente promulga corte no aumento das pensões, travão às rendas e redução do IVA da luz

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © AFP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou esta segunda-feira o diploma da Assembleia da República que estabelece, para 2023, um regime transitório de atualização das pensões, que corta para metade os aumentos previstos na fórmula em vigor, um limite máximo de 2% para a atualização das rendas e uma redução do IVA de 13% para 6% nos primeiros consumos de 100 kWh mensais de eletricidade.

"Sublinhando a importância e urgência das medidas aprovadas e tendo em consideração a Jurisprudência do Tribunal Constitucional em matéria de pensões, o Presidente da República promulgou hoje o decreto da Assembleia da República que determina o coeficiente de atualização de rendas para 2023, cria um apoio extraordinário ao arrendamento, reduz o IVA no fornecimento de eletricidade, estabelece um regime transitório de atualização das pensões, estabelece um regime de resgate de planos de poupança e determina a impenhorabilidade de apoios às famílias", segundo a nota publicada na página oficial da Presidência da República.

O Parlamento aprovou, a 22 de setembro, a versão final da proposta de lei do governo com medidas de mitigação do impacto da subida dos preços, incluindo a que define para 2023 uma atualização das pensões diferente da prevista na atual norma.

O diploma proposto pelo Governo estabelece um regime transitório de atualização das pensões em 2023, com aumentos entre 4,43% e 3,53% em função do montante auferido pelos pensionistas. Na prática, trata-se de uma redução para metade do valor do aumento que deveria ser aplicado, segundo a atual fórmula.

De acordo com o diploma promulgado pelo Chefe do Estado, para o próximo ano, e como contrapartida do bónus de mais meia pensão pago em outubro, vai ser alterado o regime da atualização regular das prestações, que, até agora, tinha em conta o crescimento médio do PIB nos últimos dois anos e a inflação apurada em novembro. Assim, para reformas até 957,4 euros (2 IAS), o aumento que seria de 8% baixa para 4,43%; entre 957,4 e 2872,2 (6 IAS) euros, a subida prevista de 7,64% passa para 4,07%; e, entre 2 872,2 euros e 5,744,4 euros (12 IAS), a atualização que seria de 7,1% desce para 3,53%. Esta mudança vai provocar cortes permanentes nas pensões nos anos seguintes, tal como o Dinheiro Vivo já noticiou.

Este pacote legislativo define ainda um limite máximo de 2% para a atualização das rendas, de forma a atenuar o impacto do aumento que, por via da inflação, seria de 5,43%. Como contrapartida e apenas para os senhorios que cumprirem aplicarem este travão, o executivo vai dar descontos fiscais em sede de IRS e IRC.

O decreto define ainda a impenhorabilidade dos apoios às famílias e a descida do IVA de 13% para 6% para consumos até 100 kWh mensais de eletricidade.