Presidentes das CCDR passam a ganhar tanto como o primeiro-ministro

O salário de um presidente de uma Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) vai passar a estar em linha com a tabela salarial dos gestores público que estão no topo da tabela remuneratória das empresas públicas, dá conta o Público esta quarta-feira.

De acordo com o matutino, um presidente de uma CCDR passará a auferir 5.966,48 euros brutos, à semelhança do que ganha o primeiro-ministro. Sobre esse valor será aplicada, ainda, a redução salarial de 5% em vigor desde 2010, o que resulta num salário bruto de 5.668,16 euros.

Segundo o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, este é "mais um precedente aberto com os salários dos dirigentes das CCDR". O aviso surgiu aquando da promulgação do diploma que regula as CCDR.