Prestações de 70% dos créditos à habitação atingem máximos no verão

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © LUSA

As taxas Euribor a três e seis meses, usadas respetivamente em 30% e 40% dos contratos de crédito à habitação em Portugal, deverão atingir o pico nos meses de verão, segundo projeções avançadas esta terça-feira pelo governador do Banco de Portugal (BdP). O indexante a 12 meses, por seu turno, já terá conhecido o valor máximo no passado mês de fevereiro.

Mário Centeno falava numa audição requerida pelo Partido Social Democrata (PSD) à Comissão Orçamento e Finanças, sobre a atuação do setor bancário nos processos de renegociação de crédito à habitação e o desajustamento dos juros nos depósitos a prazo.

Segundo o líder da entidade supervisora, todos os contratos indexados à Euribor a três e seis meses já sofreram atualizações, enquanto a 12 meses ainda apenas metade dos créditos viram a taxa modificar. "Este processo ainda não terminou", deu conta o mesmo responsável.

De recordar que a escalada destas taxas, que servem de base para o cálculo da prestação da casa, teve início no ano passado, depois do espoletar da guerra na Ucrânia, em fevereiro. O Banco Central Europeu (BCE) justifica a inversão da política monetária com a tentativa de travar a inflação, que disparou para níveis históricos em vários países. A subida da Euribor provocou um aumento das prestações pagas pelas famílias que contrataram crédito à habitação com taxa variável (em Portugal, 70%).

No que toca à taxa de esforço das famílias com crédito para habitação própria e permanente, Mário Centeno afirmou que, "para metade das famílias, 15,5% do rendimento líquido foi suficiente para fazer face às prestações" em 2022 e que somente 12% dos agregados têm uma taxa de esforço superior a 36%. Já quando consideradas famílias com dois mutuários, "estes números reduzem", fez saber.

Previsões do regulador apontam que, no final de 2023, "metade das famílias terá uma taxa de esforço 2,4 pontos percentuais superior à de 2021" e 32% terão uma variação de cinco pontos percentuais. O governador do Banco de Portugal revelou ainda que, entre 2021 e 2022, os contratos com redução da taxa de esforço representaram um quarto do total, porque, segundo o mesmo, "apesar do aumento das taxas, o rendimento das famílias aumentou de forma significativa".