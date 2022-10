Prestações sociais sobem à boleia da atualização do IAS em 8%

© Paulo Spranger / Global Imagens

Vários subsídios como o abono de família, a prestação social para a inclusão ou o rendimento social de inserção vão subir no próximo ano à boleia da atualização de 8% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), segundo o relatório da proposta do Orçamento do Estado para 2023, disponível no site do Parlamento.

Assim, em 2023, o IAS sobe 35,5 euros dos atuais 443,20 euros para 478,7 euros, uma subida de 8% acima da inflação de 7,8% projetada para este ano pelo Conselho das Finanças Públicas. "Este indexante é o valor de referência para o cálculo e determinação de diversos apoios sociais, tais como o abono de família, a prestação social para a inclusão, o rendimento social de inserção", ou o subsídio de desemprego, "podendo impactar a vida de 1,6 milhões de beneficiários. Com a atualização de 8%, acima da inflação prevista, garante-se maior proteção social aos que mais precisam", lê-se no documento entregue esta sexta-feira no Parlamento pelo ministro das Finanças, Fernando Medina.

Esta medida terá um custo orçamental, em 2023, de 155 milhões de euros.