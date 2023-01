Primeira reunião sobre extensão do mecanismo ibérico foi "positiva", diz Governo

Margrethe Vestager, responsável da Comissão Europeia pela área da Concorrência. © EPA

Dinheiro Vivo/Lusa 18 Janeiro, 2023 • 17:29

A primeira reunião de trabalho em Bruxelas entre responsáveis governamentais de Portugal e Espanha e a Comissão Europeia para discutir a extensão do mecanismo ibérico para conter os preços da eletricidade foi "positiva", considerou hoje o ministro do Ambiente.

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e a ministra espanhola com a pasta da Energia, Teresa Ribera, estiveram hoje reunidos cerca de hora e meia com a vice-presidente do executivo comunitário responsável pela Concorrência, Margrethe Vestager, para discutir a pretensão de Portugal e Espanha de que o mecanismo ibérico seja prolongado, não tendo nenhum dos governantes prestado declarações à saída.

Em comunicado divulgado hoje à tarde, o gabinete do ministro indica que se tratou de "uma primeira reunião de trabalho para trocar impressões sobre a avaliação do mecanismo e a sua extensão" e considera que a mesma "foi positiva".

"Agora, as equipas técnicas irão trabalhar para apresentar propostas num curto prazo", aponta o gabinete de Duarte Cordeiro.

Na quarta-feira durante uma audição no parlamento sobre o aumento dos preços da energia, a pedido do Bloco de Esquerda, o ministro já afirmara que Portugal pretende negociar com a Comissão Europeia a extensão do mecanismo, mantendo as condições existentes, considerando que este instrumento protege a indústria exposta ao mercado diário.

"No que diz respeito ao mecanismo ibérico, a nossa posição de partida é negociar com a Comissão Europeia a sua extensão, mantendo as condições existentes. [...] Para o nosso país, para a indústria que está exposta o mercado "spot" [diário] é muito positivo", disse,

Em causa está o mecanismo temporário ibérico em vigor desde meados de junho passado para colocar limites ao preço médio do gás na produção de eletricidade, que no caso de Portugal e Espanha é de cerca de 60 euros por Megawatt-hora.

Este instrumento foi solicitado a Bruxelas por Portugal e Espanha em março passado devido à crise energética e à guerra da Ucrânia, que pressionou ainda mais o mercado energético.

"O mecanismo tem vantagem para Portugal, que é proteger quem está exposto [ao mercado diário]", realçou na audição da véspera o ministro do Ambiente, garantindo que o "benefício é sempre superior ao custo, por definição", porque "vai buscar ganhos não esperados das renováveis e utiliza-os para baixar o preço de mercado".

Segundo o ministro, o mecanismo ibérico permitiu uma redução de 20% no preço da eletricidade, desde a entrada em vigor até ao final de 2022, e gerou um benefício de cerca de 489 milhões de euros para todos os clientes expostos ao mercado grossista de eletricidade, em especial setores industriais.