Primeiro cheque de 90 euros pago esta quinta-feira a um milhão de famílias pobres

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho. © LUSA

Esta quinta-feira, dia 20 de abril, um milhão de famílias vulneráveis vão começar a receber o apoio extraordinário de 90 euros relativo ao primeiro trimestre do ano.

"O primeiro pagamento é realizado dia 20 de abril", exclusivamente "por transferência bancária, a todos os agregados familiares beneficiários da tarifa social de energia elétrica e de prestações sociais mínimas", segundo um comunicado do Ministério do Trabalho enviado esta quarta-feira às redações.

"Os próximos pagamentos, igualmente no valor de 90 euros, serão realizados nos meses de junho, agosto e novembro, o que significa que todos estes agregados familiares receberão no ano de 2023 um montante global de 360 euros", esclarece a mesma nota.

"Trata-se de mais uma medida extraordinária para apoiar as famílias mais vulneráveis face ao aumento de custos decorrentes da inflação. Através de uma operação de enorme amplitude todas as famílias receberão esta quinta-feira nas suas contas bancárias este primeiro montante", destaca Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O Ministério deixa ainda um alerta para que todas as famílias atualizem a respetiva conta bancária na Segurança Social Direita.

"Todos os beneficiários que ainda não atualizaram o IBAN, através da Segurança Social Direta, podem ainda fazê-lo, estando garantido o pagamento retroativo do apoio após a respetiva atualização".

"Para registar ou atualizar o IBAN é apenas necessário:

1. Entrar na Segurança Social Direta

2. Aceder ao "menu Perfil" > Conta Bancária

3. Registar ou atualizar o IBAN", explica o gabinete da ministra do Trabalho.

Veja aqui como proceder.

Apoio de 15 euros por filho chega a 16 de maio

Já o subsídio de 15 euros por cada filho beneficiário do abono de família, ou seja para agregados com rendimentos brutos anuais até 16 815 euros ou 1201 euros mensais, que correspondem ao quarto escalão do abono, começa a ser pago a 16 de maio, juntamente com o abono de família. A medida irá abranger 1,1 milhões de crianças e jovens.

A transferência bancária também será trimestral, com a primeira prestação a chegar em maio com o abono. O apoio será depois pago em junho, agosto e novembro. No conjunto do ano, o valor do subsídio será de 180 euros por filho.