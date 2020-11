Primeiro-ministro anuncia novas medidas do estado de emergência ao final da tarde

O primeiro-ministro, António Costa, apresenta em conferência de imprensa as conclusões da reunião de Conselho de Ministros, realizada no Palácio da Ajuda em Lisboa, 12 de novembro de 2020. TIAGO PETINGA/LUSA © LUSA

O primeiro-ministro vai anunciar as novas medidas do renovado estado de emergência este sábado ao final da tarde, indica uma nota da presidência do Conselho de Ministros.

A apresentação das medidas vai ter lugar depois das 18 horas a partir do Palácio Nacional da Ajuda depois do Conselho de Ministros extraordinário em que o Governo definiu as restrições e exceções para o novo período de exceção que vai decorrer entre as 00h00 do dia 24 de novembro e as 23h59 do dia 8 de dezembro, podendo ser estendido por mais 15 dias. Uma possibilidade admitida tanto pelo Presidente da República como pelo Executivo.

O decreto presidencial que renova o estado de emergência - o quinto - determina que possam ser adotadas medidas mais restritivas da circulação e liberdades dos cidadãos. De entre as novidades do diploma está, por exemplo, a possibilidade de internamento compulsivo de doentes covid, o encerramento total ou parcial de empresas e a limitação de saídas de profissionais do Serviço Nacional de Saúde.

