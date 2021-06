Primeiro-ministro em isolamento após contacto com infetado

© EPA/KENZO TRIBOUILLARD

Dinheiro Vivo/Lusa 30 Junho, 2021 • 13:11 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro, António Costa, encontra-se a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde após ter estado em contacto com um membro do gabinete que testou positivo à covid-19.

Numa nota hoje divulgada pelo gabinete do líder do executivo, refere-se que o "primeiro-ministro testou negativo, está sem quaisquer sintomas e mantêm-se em isolamento".

"O primeiro-ministro mantém toda a atividade executiva à distância", salienta-se.

No entanto, "em virtude de ter estado em contacto com um membro do gabinete que veio a ser um caso confirmado positivo à covid-19, e não obstante já ter as duas doses da vacina há mais de mês e meio e de ter cumprido as regras de distanciamento físico e uso de máscara, o primeiro-ministro está a cumprir um período de confinamento profilático determinado pelas autoridades de saúde", lê-se na mesma nota.

Na segunda-feira, em outro caso, este na sequência de um contacto direto, durante o último Conselho Europeu, em Bruxelas, com o seu homólogo do Luxemburgo, Xavier Bettel, que está infetado, o gabinete do primeiro-ministro anunciou que António Costa testara nesse dia negativo ao coronavírus.

Nessa nota, o gabinete do líder do executivo adiantou que António Costa "não teve praticamente contactos com o primeiro-ministro do Luxemburgo", mas fez o teste, apesar de já ter "duas doses da vacina" e ter "usado sempre máscara e ter respeitado as regras de distanciamento físico".

Em dezembro, António Costa esteve em isolamento profilático preventivo depois de um contacto considerado de alto risco com o presidente da França, Emmanuel Macron, tendo passado o Natal na residência oficial de São Bento, em Lisboa.