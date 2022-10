Privatização da TAP: "Não estão previstas nem receitas nem despesas"

O ministro de Estado e das Finanças, Fernando Medina, na audição sobre a proposta do Orçamento do Estado de 2023 © LUSA

O ministro das Finanças, Fernando Medina, afastou eventuais perdas para o Estado com o processo de reprivatização da TAP. Confrontado com esta questão, no Parlamento, no âmbito da discussão na generalidade do debate do Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), Medina respondeu apenas: "Não estão previstas nem receitas nem despesas com a privatização da TAP que ocorrerá no tempo e no modo que valorize a companhia e o interesse nacional".

A resposta surge, dois dias depois de o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno santos, ter admitido que o preço de venda da companhia poderá ser inferior aos 3,2 mil milhões de euros que o Estado vai injetar na TAP, ao abrigo do plano de reestruturação.

Há dois dias, 20 de outubro, durante um audição da comissão parlamentar de Economia, o governante disse que ainda não tinha perspetivas de quando e como se iniciará a reprivatização da TAP, mas foi claro ao desvincular a operação das ajudas públicas concedidas à companhia aérea: "Vender por menos que a injeção... Vamos ver o modo como a abertura de capital será feito. Será feita uma avaliação que é independente do valor que foi injetado na empresa. Esse valor será apurado quando a abertura do capital se colocar".

Pedro Nuno Santos defendeu ainda que, "quando se investe num serviço público, não se pergunta se vai dar retorno". E acrescentou: "O investimento na TAP, o resgate, tem impacto na economia portuguesa do ponto de vista macro, tem impacto na criação de riqueza, há retorno para milhares de empresas".