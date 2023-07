PRO_MOV lança cursos de requalificação para profissões com futuro

© Ciano Vetromille/EIA

Dinheiro Vivo 26 Julho, 2023 • 11:01

O PRO_MOV by Reskilling 4 Employment (R4E), programa nacional de requalificação profissional que envolve empresas privadas e organismos públicos, está a promover formações em setores com comprovada carência de trabalhadores.

Neste momento, estão a decorrer cursos de Software Developer, Eletricista de Instalações Sustentáveis, Network & Cybersecurity Administrator, Auxiliar de Ação Médica, Técnico Analista na área da saúde, Assistente Especializado de Contact Center e Operador Agrícola Especializado.

O PRO_MOV, que já formou mais de 220 pessoas, sendo que taxa de empregabilidade rondou os 90%, disponibiliza toda a informação sobre os cursos na sua plataforma online, onde também é possível efetuar inscrições. As formações destinam-se a pessoas em situação de desemprego, com emprego em risco ou com necessidade de requalificação.

Os cursos incluem formação teórica e prática, em contexto de trabalho. Os percursos formativos foram desenhados com as empresas, de forma a garantir que a formação vai ao encontro das necessidades do mercado de trabalho.

O PRO_MOV arrancou em 2021, liderado pela Sonae, em colaboração com a Nestlé e SAP, e com o setor público, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

A Associação Business Roundtable Portugal (Associação BRP) também se juntou à iniciativa, o que impulsionou a entrada de dezenas de empresas portuguesas de variados setores.

Para cada área de formação há empresas parceiras: Digital é liderada pela SAP; Agricultura pela Sogrape; Healthcare pela CUF e pela Hovione; Green Jobs pela EDP; Vendas pela Delta; Business Intelligence pela Worten.

"Ambicionamos proporcionar a todos os portugueses, cujo percurso profissional obriga a uma requalificação, o acesso a cursos desenhados à medida das necessidades do mercado de trabalho com alta probabilidade de emprego", afirma em comunicado João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae e líder do conselho coordenador PRO_MOV.

Portugal, Espanha e Suécia foram os primeiros países a aderir à iniciativa europeia Reskilling 4 Employment, concebida pela European Rountable Industry (ERT), fórum que junta 60 CEO's e presidentes de empresas europeias, com a ambição de liderar a requalificação de cinco milhões de pessoas até 2030.

Entre as empresas que integram a iniciativa a nível europeu estão AstraZeneca, Deutsche Telekom, Iberdrola, Leonardo, Nokia, Techint, Telefonica, Titan Cement, Vodafone Group e Volvo Group, Sonae, Nestlé, Sap, entre outras.