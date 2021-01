Problema técnico no Portal das Finanças impediu validação de faturas de 2020

Repartição das Finanças Fisco IRS IRC impostos © Paulo Spranger

Dinheiro Vivo/Lusa 04 Janeiro, 2021 • 13:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A agência Lusa constatou ao início da manhã de hoje não ser possível validar 'online' as faturas relativas ao ano passado, surgindo a mensagem "Já não é possível completar a informação das faturas relativas a 2020", apesar de o prazo limite para o efeito ainda não ter terminado.

Segundo fonte oficial do Ministério das Finanças, tratou-se de um "problema técnico" relacionado com a mudança de ano, que foi detetado na noite passada e resolvido durante a manhã de hoje.

O prazo para validar as faturas no Portal das Finanças, para efeitos de dedução no IRS, decorre até à data limite de 25 de fevereiro.

"O valor das deduções à coleta é apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira com base nas faturas que lhe forem comunicadas, por via eletrónica, até ao dia 25 de fevereiro do ano seguinte ao da sua emissão, relativamente a cada adquirente nelas identificado", lê-se no artigo 78.º-B, n.º 5, do Código do Impostos sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS).