Procura de carros elétricos aumentou 34% em maio

A procura por veículos elétricos aumentou 34% em maio face ao período homólogo, ligeiramente abaixo do aumento de 38% em abril, enquanto a oferta diminuiu 18% face a igual mês de 2021. Os dados são da plataforma Standvirtual, que mostram que os carros elétricos, híbridos a gasolina e híbridos a diesel representam cerca de 12% da procura e 8% da oferta.

Em comunicado, o Standvirtual dá conta ainda que, durante maio, houve um decréscimo de 20% na procura de veículos a gasóleo e de 5% nos movidos a gasolina. No entanto, estas continuem a ser as tipologias mais procuradas, com o diesel a representar 63% das pesquisas e a gasolina 27%.

A plataforma registou ainda, em maio, um decréscimo de 13% na procura de veículos usados e de 24% na oferta. Valores que representam, apesar de tudo, uma "ligeira recuperação" face a abril, em que houve uma quebra de 20% na procura e de 25% na oferta.

Por tipologias de veículos, os SUV (18%), carrinhas (17%) citadinos (16%) e utilitários (16%) são os mais procurados. A oferta supera a procura apenas nas categorias de carrinhas (23%) e SUV (19%).

Quanto a preços, a categoria mais procurada é a dos carros entre os 10 mil e os 25 mil euros, "a única em que os anúncios (53%) superam as visualizações (39%).

"O impacto ambiental é um fator cada vez mais considerado pelos portugueses no momento de compra de um veículo, uma realidade que temos vindo a observar sobretudo desde o início da pandemia no mercado dos usados. Os consumidores e as próprias marcas mostram-se ainda mais atentos à sua pegada ecológica e ao impacto ambiental das suas ações, optando assim por soluções de mobilidade sustentáveis. No entanto, são vários os motivos associados à compra de carros elétricos, sendo as razões económicas das mais importantes, seja pela poupança em combustível ou pelos incentivos fiscais. No Standvirtual pretendemos informar os compradores e facilitar a transição para a mobilidade do futuro", refere, no comunicado, o diretor-geral do Standvirtual, Nuno Castel-Branco.