Produção automóvel em Portugal subiu 8,6% no primeiro trimestre (Imagem de arquivo da Autoeuropa, em Palmela) © (PAULO SPRANGER/Global Imagens)

No primeiro trimestre deste ano, em termos acumulados, foram fabricados em Portugal 83 882 veículos, o que corresponde a mais 8,6% do que em igual período do ano anterior, segundo dados divulgados esta quarta-feira pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

De janeiro a março, produziram-se 67 041 veículos ligeiros de passageiros em Portugal, mais 8% do que no ano passado, nos três primeiros meses. A produção de ligeiros de mercadorias cresceu mais: saíram das fábricas no nosso País 15 867 unidades, representando um aumento de 12,1%. Em menor quantidade, foram produzidos 974 pesados (mais 2,3%).

"A informação estatística relativa ao ano de 2021 confirma a importância que as exportações representam para o setor automóvel, já que 98,0 por cento dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa", salienta a ACAP em comunicado enviado às redações.

O mercado europeu continua a ser o principal para as exportações de veículos fabricados em território nacional, com 86,6%. Itália (14,8%), França (14,3%), Alemanha (14,0%), Espanha (12,3%) e Reino Unido (7,8%) estão no topo do ranking. Destaque ainda para a Ásia, para onde foi exportada 7,5% da nossa produção automóvel, como o Japão a liderar a lista de destinos (5,6%).

Ainda segundo a ACAP, só no mês de março deste ano foram produzidos em Portugal 29 218 veículos automóveis, representando um crescimento de 70,9 por cento face ao mês homólogo de 2020, que foi também o mês em que foram aplicadas pelo governo as primeiras medidas de confinamento para fazer face à pandemia de covid-19.

Montagem de veículos pesados em queda

A montagem de veículos pesados em território nacional sofreu uma queda de 59,8% no primeiro trimestre deste ano, comparativamente com igual período do ano passado. Dos 68 veículos produzidos de janeiro a março deste ano, foram exportados 41,2% (28 unidades). A Alemanha é o único destino dos veículos exportados.

Só em março de 2021, foram montados 36 veículos pesados, o que representa um aumento de 2,9 por cento face a igual mês do ano de 2020. Ainda segundo a ACAP, este ano apenas foram montados veículos pesados de passageiros no nosso País.