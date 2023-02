Produção de automóveis em Portugal cresce 14% em janeiro

© DR

Em janeiro foram produzidos em Portugal 20 547 automóveis, o que representa um crescimento de 14% face ao mês homólogo de 2022. Em comunicado, a ACAP - Associação Automóvel de Portugal, indica ainda que 98% dos veículos produzidos foram para exportação, o que, sublinha a ACAP, "contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa".

Do total, foram fabricados 13 465 ligeiros de passageiros (mais 17,4%), 6610 ligeiros de mercadorias (mais 4,1%) e 472 veículos pesados (mais 122,6%).

A maior parte dos veículos foram exportados para a Europa, com uma fatia de 87,7% do mercado. Alemanha, França, Itália e Espanha são os países que mais recebem carros produzidos em Portugal, com um peso de 20,5%, 18,3%, 10,5% e 9,5%, respetivamente.

Os dados sobre a montagem automóvel indicam que foram montados em janeiro 16 veículos pesados de passageiros, traduzindo-se num aumento de 77,8% face ao mês de janeiro do ano passado. Destes, a quase totalidade - 15 unidades - foi exportada (93,8%). Reino Unido recebeu 80% e a Alemanha os restantes 20%.