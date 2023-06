Produção de banana e cana-de-açúcar na Madeira regista aumentos de 12,6% e 9,2% no ano passado

A banana está em risco de acabar

A produção de banana e de cana-de-açúcar aumentou na Madeira, em 2022, face ao ano anterior, 12,6% e 9,2%, respetivamente, enquanto a batata apresentou um decréscimo de 15,8%, revelou a Direção Regional de Estatística (DREM), esta quinta-feira.

"Entre as culturas temporárias, a batata continua a ser a cultura com maior volume de produção (21.849 toneladas), observando-se, contudo, um decréscimo de 15,8%, face a 2021", indica a DREM em comunicado.

A autoridade regional destaca que a cana-de-açúcar é a segunda cultura temporária mais relevante na Madeira, referindo que foram produzidas no ano passado 10.048 toneladas, mais 845 do que em 2021.

Nas culturas permanentes, a DREM realça que a produção de banana atingiu as 23.892 toneladas (mais 12,6% face a 2021) e a de uva de casta vitis vinífera 4.032 toneladas (mais 1,3% do que no ano anterior).

Em relação à pesca, foram descarregadas 4,7 mil toneladas de pescado nos portos da região, em 2022, menos 9,2% do que em 2021, aponta a DREM, sublinhando, porém, que "o valor da primeira venda subiu 10,5% com o acumulado anual a rondar os 15,6 milhões de euros".

"A evolução negativa nas quantidades descarregadas de pescado resultou fundamentalmente do decréscimo verificado nas capturas de atum e similares (-31,3%), embora a captura de chicharro também tenha diminuído 6,3%. Contudo, o peixe-espada preto registou um aumento de 20,6% nas capturas, relativamente ao ano anterior", acrescenta.

Segundo a Direção Regional de Estatística, o peixe-espada preto foi a espécie mais abundante, em 2022, totalizando 2,3 mil toneladas (48% do total de pesca descarregada), seguido do atum e similares, que atingiu um total de 1,9 mil toneladas (40,9%).

Em termos de receita na primeira venda, "o peixe-espada preto registou um aumento significativo de 34,8% face a 2021, totalizando 7,5 milhões de euros, enquanto o atum e similares diminuiu 7,8%, para 6,2 milhões de euros".

Em 2022 foram produzidas 1.597,4 toneladas de dourada na Madeira, mais 2% que em 2021, e as vendas ascenderam aos 8,4 milhões de euros, crescendo 9,2% face ao ano anterior.

Relativamente à produção animal, a DREM refere que a produção de ovos ascendeu a 24,7 milhões de unidades, aumentando 6,9% face a 2021, apontando que também o abate de frango cresceu 2,4% no ano passado (3,3 mil toneladas) em relação ao ano anterior.

A autoridade regional salienta, igualmente, que "os dados provisórios das Contas Económicas da Agricultura Regionais (CEAREG) mostram que, na Região Autónoma da Madeira (RAM), a produção do ramo agrícola, em 2021, se fixou em 100,3 milhões de euros, crescendo 4,2% em termos nominais face ao ano precedente".

No que diz respeito aos preços, "em 2022, o índice de preços dos bens agrícolas no produtor cresceu 17,4% comparativamente a 2021, resultado do aumento verificado tanto na produção vegetal (+18,2%), como na produção animal (+10,2%)".

"Por sua vez, o índice de preços dos meios de produção de consumo corrente na agricultura sofreu uma subida de 10,2% relativamente ao ano anterior, determinada essencialmente pelo aumento do índice de preços da energia e lubrificantes (+27,8%), dos alimentos para animais (+16,7%), das sementes e plantas (+10,9%) e dos adubos e corretivos (+6,0%)", lê-se na nota distribuída pela DREM.